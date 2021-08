Lo Ius Soli sportivo c’è già, ora serve lo Ius Culturae (Di lunedì 2 agosto 2021) Le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, hanno riaperto la discussione sullo Ius Soli, ma un punto in queste ore viene dimenticato: lo Ius Soli sportivo in Italia c’è già, è stato introdotto nel 2017 grazie ad una norma voluta dal Pd di Matteo Renzi e varata dal Governo Gentiloni, una norma che ha permesso di tesserare nelle federazioni i figli di immigrati che siano nati in Italia. Quella norma è nata per il caso della Tam Tam Basket di Castel Volturno, meritoria iniziativa voluta dal coach Massimo Antonelli che ha permesso di salvare dalla strada tanti ragazzi in una realtà davvero difficile, spesso all’onore delle cronache ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, hanno riaperto la discussione sullo Ius, ma un punto in queste ore viene dimenticato: lo Iusin Italia c’è già, è stato introdotto nel 2017 grazie ad una norma voluta dal Pd di Matteo Renzi e varata dal Governo Gentiloni, una norma che ha permesso di tesserare nelle federazioni i figli di immigrati che siano nati in Italia. Quella norma è nata per il caso della Tam Tam Basket di Castel Volturno, meritoria iniziativa voluta dal coach Massimo Antonelli che ha permesso di salvare dalla strada tanti ragazzi in una realtà davvero difficile, spesso all’onore delle cronache ...

