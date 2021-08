LIVE – Tokyo 2020, vela: medal race con Tita-Banti nel Nacra 17, aggiornamenti in DIRETTA (Di martedì 3 agosto 2021) La DIRETTA scritta della medal race del Nacra 17 a Tokyo 2020 con Ruggero Tita e Caterina Banti a caccia dell’oro. Gli azzurri, in testa alla classifica prima dell’ultima regata, sono sicuri quantomeno di un argento e hanno bisogno di un sesto posto per la certezza di salire sul gradino più alto del podio. Grande attesa, dunque, per la medal race: appuntamento a partire dalle 8.33 di martedì 3 agosto, seguitela con il LIVE su Sportface.it COME VEDERE LA GARA IN TV ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Lascritta delladel17 acon Ruggeroe Caterinaa caccia dell’oro. Gli azzurri, in testa alla classifica prima dell’ultima regata, sono sicuri quantomeno di un argento e hanno bisogno di un sesto posto per la certezza di salire sul gradino più alto del podio. Grande attesa, dunque, per la: appuntamento a partire dalle 8.33 di martedì 3 agosto, seguitela con ilsu Sportface.it COME VEDERE LA GARA IN TV ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA ...

