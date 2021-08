LIVE – Tokyo 2020 | ciclismo su pista | inseguimento femminile | primo turno e finali RISULTATI in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 3 agosto 2021) Lascritta dele delledell’a squadre, parte del programma delsu. Grande attesa per l’Italia, che dopo il quarto posto nelle qualificazioni cerca l’impresa contro la fortissima Germania reduce dal nuovo record del mondo. Il quartetto composto da Balsamo, Paternoster, Barbieri e Guazzini ad ogni modo potrà giocarsi una medaglia anche in caso di sconfitta con la sfida per il bronzo, qualora rientrassero tra i due migliori tempi. Sportface vi ...