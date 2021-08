LIVE – Tokyo 2020 | calcio maschile Giappone-Spagna DIRETTA

(Di martedì 3 agosto 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match dialle Olimpiadi di. Si gioca alle 13:00 nella cornice del Saitama Stadium. La semifinale incombe e le due squadre vogliono assicurarsi un posto nell’ultimo atto contro una tra Messico e Brasile. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match. Pedri vuole trascinare le Furie Rosse anche contro i padroni di casa. AGGIORNA LA(Ore 13:00) SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Dal Tokyo Aquatics Center è tutto pronto per le eliminatorie del trampolino 3: forza Lorenzo Marsaglia! ?????? ?? Segui LIVE… - ElisabethWolf84 : RT @Eurosport_IT: A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Sail… - PMicarelli : RT @Eurosport_IT: A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Sail… - dazed_iris : RT @Eurosport_IT: A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Sail… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tokyo

La Gazzetta dello Sport

Lo ha fatto a, lasciando chi c'era senza fiato, ed entrando di diritto nella galleria degli immortali. La mamma di Jacobs: si merita tutto. 'La vita di Marcell è stata un grande sacrificio. &...Non si è ancora spento il clamore attorno a Marcell Jacobs , che alle Olimpiadi di202...1 ha vinto l'oro nei 100 m con un tempo di 9''80, uguagliando il tempo ottenuto nel 2016 ...un evento...Il calcio d’inizio è fissato alle ore 10:00 italiane (17 a Tokyo) di martedì 3 luglio. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso un live testuale.Messico-Brasile oggi in tv: data, orario e diretta streaming semifinale calcio maschile Tokyo 2020. Tutte le informazioni sull'evento ...