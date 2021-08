LIVE Tokyo 2020 – Argentina-Australia, basket RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 3 agosto 2021) La DIRETTA scritta di Argentina-Australia, gara valevole per i quarti di finale del torneo maschile di basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due formazioni si sfidano sul parquet della Saitama Super Arena per un posto in semifinale nella rassegna a cinque cerchi, che vorrebbe dire avvicinarsi sempre più a una medaglia. Dopo il terzo posto nel girone, i sudamericani sfidano la selezione Australiana, imbattuta da un anno e mezzo. L’incontro è previsto alle ore 14 italiane di martedì 3 agosto. COME SEGUIRE L’INCONTRO IN TV basket: IL PROGRAMMA DI TUTTE LE ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Lascritta di, gara valevole per i quarti di finale del torneo maschile dialle Olimpiadi di. Le due formazioni si sfidano sul parquet della Saitama Super Arena per un posto in semifinale nella rassegna a cinque cerchi, che vorrebbe dire avvicinarsi sempre più a una medaglia. Dopo il terzo posto nel girone, i sudamericani sfidano la selezionena, imbattuta da un anno e mezzo. L’incontro è previsto alle ore 14 italiane di martedì 3 agosto. COME SEGUIRE L’INCONTRO IN TV: IL PROGRAMMA DI TUTTE LE ...

Advertising

Eurosport_IT : A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Sail… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Filippo Ganna e i quartetti si giocano un posto in finale! -… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Dal Tokyo Aquatics Center è tutto pronto per le eliminatorie del trampolino 3: forza Lorenzo Marsaglia! ?????? ?? Segui LIVE… - ElisabethWolf84 : RT @Eurosport_IT: A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Sail… -