LIVE Nuoto artistico, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca a Linda Cerruti e Costanza Ferro! (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:23 BENE! Sfondiamo il muro dei 91.0000 punti. 91.2000 per Cerruti-Ferro con 27.6000 per l'esecuzione, 36.0000 per l'impressione artistica e 27.6000 per la difficoltà. Terzo posto provvisorio a meno di 2 decimi dal Canada, l'importante oggi era rompere il ghiaccio. 13:22 BRAVE RAGAZZE!!! Finale in crescendo per Cerruti-Ferro, esercizio irto di difficoltà, speriamo che la giuria abbia apprezzato. 13:21 Sincronismo perfetto nella parte di gambe! 13:20 Spinta iniziale ampissima! 13:19 Le azzurre si esibiranno su una routine intitolata la "Ripartenza".

