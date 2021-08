LIVE Nuoto artistico, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: bene Cerruti-Ferro, terza posizione provvisoria! (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:27 Questa coppia è insieme da poco, per loro è già un successo essere qui, con 72.1667 sono ampiamente in ultima posizione. 13:26 Torna a calare il LIVEllo con le sudafricane Clarissa Johnston e Laura Strugnell. 13:24 bene! Sfondiamo il muro dei 91.0000 punti. 91.2000 per Cerruti-Ferro con 27.6000 per l’esecuzione, 36.0000 per l’impressione artistica e 27.6000 per la difficoltà. Terzo posto provvisorio a meno di un decimo dal Canada, l’importante oggi era rompere il ghiaccio. 13:22 BRAVE RAGAZZE!!! Finale in crescendo per ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:27 Questa coppia è insieme da poco, per loro è già un successo essere qui, con 72.1667 sono ampiamente in ultima. 13:26 Torna a calare illlo con le sudafricane Clarissa Johnston e Laura Strugnell. 13:24! Sfondiamo il muro dei 91.0000 punti. 91.2000 percon 27.6000 per l’esecuzione, 36.0000 per l’impressione artistica e 27.6000 per la difficoltà. Terzo posto provvisorio a meno di un decimo dal Canada, l’importante oggi era rompere il ghiaccio. 13:22 BRAVE RAGAZZE!!! Finale in crescendo per ...

