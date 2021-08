LIVE Italia-Usa volley femminile 12-7 | Olimpiadi in DIRETTA | +5 Italia nel primo set!

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-13 Altro errore di Egonu da zona 2. 17-12 Errore di Barsch al servizio. 16-12 Attacco in parallela di Egonu che termina out di pochissimo. 16-11 Diagonale di Barsch. 16-10 Danesi attacca tra Washington e Poulter. 15-10 Sbaglia anche Fahr, terzo errore consecutivo al servizio. 15-9 Foluke spara fuori in battuta, di nuovo +6 in favore delle azzurre. 14-9 Errore al servizio. 14-8 Attacco di Pietrini. 13-8 Attacco di Drews che va a colpire sulla guancia Sarah Fahr. 13-7tempo di Fahr, break di 5-0, secondo time ...