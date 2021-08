LIVE Italia-Usa 2-3 volley femminile | Olimpiadi in DIRETTA | sarà sorteggio con rischio Serbia Le pagelle

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINCUBOPER L’AI QUARTI DI FINALE: IL REGOLAMENTO DELLEDELLE AZZURRE 6.38 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con lesu OA Sport. 6.36 Si chiude dunque con una sconfitta per le azzurre l’ultima partita del girone. Gli Usa superano la squadra di Mazzanti in classifica, ora Egonu e compagne dovranno attendere l’ultimo match del gruppo tra Comitato Olimpico Russo e Turchia per ...