LIVE Italia-Usa 2-2 volley femminile, Olimpiadi in DIRETTA: 4-8, +4 in favore delle americane al cambio campo (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-8 Attacco di Bosetti a bersaglio. 4-8 Muro di Foluke su Egonu, +4 Usa al cambio campo. 4-7 Scappa via l’attacco di Bosetti. 4-6 Bosetti trova il mani-fuori del muro americano. 3-6 Attacco in diagonale di Larson da zona 4. 3-5 Sbaglia Sylla in ricezione sul servizio di Barsch. 3-4 La fast di Washington, Usa avanti. 3-3 Servizio corto, troppo corto di Danesi. 3-2 Attacco di Bosetti da zona 4. 2-2 Muro di Drews su Bosetti. 2-1 Invasione Usa dopo la palla corta di Sylla. 1-1 Pallonetto di Egonu. 0-1 Attacco di Drews. Inizia l’Italia al servizio con Lia Malinov. 6.14 ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-8 Attacco di Bosetti a bersaglio. 4-8 Muro di Foluke su Egonu, +4 Usa al. 4-7 Scappa via l’attacco di Bosetti. 4-6 Bosetti trova il mani-fuori del muro americano. 3-6 Attacco in diagonale di Larson da zona 4. 3-5 Sbaglia Sylla in ricezione sul servizio di Barsch. 3-4 La fast di Washington, Usa avanti. 3-3 Servizio corto, troppo corto di Danesi. 3-2 Attacco di Bosetti da zona 4. 2-2 Muro di Drews su Bosetti. 2-1 Invasione Usa dopo la palla corta di Sylla. 1-1 Pallonetto di Egonu. 0-1 Attacco di Drews. Inizia l’al servizio con Lia Malinov. 6.14 ...

