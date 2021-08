LIVE Italia-Usa 2-1 volley femminile, Olimpiadi in DIRETTA: 9-12, break delle americane nel quarto set (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-15 Muro di Washington su Bosetti. 10-14 Errore in ricezione di Sylla e Washington non perdona. 10-13 Attacco in rete di Sylla da seconda linea. 10-12 Stavolta la diagonale di Egonu è perfetta. 9-12 Chiude ancora troppo la diagonale Egonu, time out Mazzanti. 9-11 Primo tempo di Foluke, break Usa. 9-10 Errore di Egonu. 9-9 Sylla continua a martellare, 100% in attacco per la capitana azzurra. 8-9 La fast di Foluke da zona 2. 8-8 STAMPATONA DI SYLLA! 7-8 La pipe di Barsch. 7-7 Attacco in diagonale out di Washington, è parità. 6-7 Sbaglia Larson, l’Italia torna sul -1. 5-7 La ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-15 Muro di Washington su Bosetti. 10-14 Errore in ricezione di Sylla e Washington non perdona. 10-13 Attacco in rete di Sylla da seconda linea. 10-12 Stavolta la diagonale di Egonu è perfetta. 9-12 Chiude ancora troppo la diagonale Egonu, time out Mazzanti. 9-11 Primo tempo di Foluke,Usa. 9-10 Errore di Egonu. 9-9 Sylla continua a martellare, 100% in attacco per la capitana azzurra. 8-9 La fast di Foluke da zona 2. 8-8 STAMPATONA DI SYLLA! 7-8 La pipe di Barsch. 7-7 Attacco in diagonale out di Washington, è parità. 6-7 Sbaglia Larson, l’torna sul -1. 5-7 La ...

Advertising

fanpage : Un'immagine unica, un video che fa il giro del web #Athletics #100m #Olympics2021 #Jacobs - Eurosport_IT : 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - fanpage : È RECORD ITALIANO! Strepitosa Daisy che vola in finale! ???? #tokyo2020 #olimpiaditipo #GiochiOlimpici - zazoomblog : LIVE Italia-Ungheria 2-4 pallanuoto Olimpiadi in DIRETTA: tripletta di Varga - #Italia-Ungheria #pallanuoto - zazoomblog : LIVE Italia-Ungheria 1-2 pallanuoto Olimpiadi in DIRETTA: Settebello sotto alla fine del primo quarto - #Italia-Un… -