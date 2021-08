LIVE Italia-Usa 1-1 volley femminile, Olimpiadi in DIRETTA: secondo set dominato dalle americane (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-7 Sbaglia Pietrini da zona 4, gioco fermo con Poulter a terra dopo una caduta sulla caviglia. 5-6 La pipe di Egonu. 4-6 Pallonetto di Poulter, di nuovo +2 Usa. 4-5 Errore di Poulter. 3-5 Bordata di Washington. 3-4 Sbaglia Egonu. 3-3 Errore di Chirichella. 3-2 PIETRINIIII!! COSA HA MESSO GIU’ LA CLASSE 2000 di SCANDICCI! 2-2 Attacco in diagonale di Barsch da zona 4. 2-1 Primo tempo di Danesi. 1-1 Errore al servizio Pietrini. 1-0 MURO DI DANESI! 5.06 Inizia il terzo set. 5.04 Si chiude un secondo set in cui si è spenta la luce in casa azzurra dopo il vantaggio raggiunto. La squadra di coach Karch ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-7 Sbaglia Pietrini da zona 4, gioco fermo con Poulter a terra dopo una caduta sulla caviglia. 5-6 La pipe di Egonu. 4-6 Pallonetto di Poulter, di nuovo +2 Usa. 4-5 Errore di Poulter. 3-5 Bordata di Washington. 3-4 Sbaglia Egonu. 3-3 Errore di Chirichella. 3-2 PIETRINIIII!! COSA HA MESSO GIU’ LA CLASSE 2000 di SCANDICCI! 2-2 Attacco in diagonale di Barsch da zona 4. 2-1 Primo tempo di Danesi. 1-1 Errore al servizio Pietrini. 1-0 MURO DI DANESI! 5.06 Inizia il terzo set. 5.04 Si chiude unset in cui si è spenta la luce in casa azzurra dopo il vantaggio raggiunto. La squadra di coach Karch ...

