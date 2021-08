LIVE Italia-Ungheria 0-0 pallanuoto, Olimpiadi in DIRETTA: il Settebello vuole la testa del girone (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.55 Inni nazionali in corso, tra poco si parte! 02.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio della partita! 02.45 Nella scorsa partita contro il Giappone, l’Italia ha dovuto affrontare un pressing asfissiante dei nipponici che comunque non hanno mai impensierito veramente il Settebello. 02.40 Match molto importante che potrebbe valere la testa del girone. 02.35 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria di pallanuoto maschile. Benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.55 Inni nazionali in corso, tra poco si parte! 02.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio della partita! 02.45 Nella scorsa partita contro il Giappone, l’ha dovuto affrontare un pressing asfissiante dei nipponici che comunque non hanno mai impensierito veramente il. 02.40 Match molto importante che potrebbe valere ladel. 02.35 Buongiorno e benvenuti alladidimaschile. Benvenuti alla ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - fanpage : È RECORD ITALIANO! Strepitosa Daisy che vola in finale! ???? #tokyo2020 #olimpiaditipo #GiochiOlimpici - fanpage : Un'immagine unica, un video che fa il giro del web #Athletics #100m #Olympics2021 #Jacobs - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Le emozioni Azzurre non sono certo finite, oggi è un altro giorno di finali! Forza Italia! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlim… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Italia per continuare a sognare Filippo Randazzo ci prova nel salto in lu… -