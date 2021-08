LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vanessa Ferrari, sfida campale per la medaglia! Facci sognare (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 09.34 Le gare incominceranno alle ore 10.00, si partirà con gli anelli. La finale al corpo libero, con Vanessa Ferrari protagonista, inizierà alle ore 10.57. 09.32 Oggi si assegnano tre titoli: anelli, corpo libero maschile, volteggio maschile. L’Italia si stringe attorno a Vanessa Ferrari per sognare in grande al quadrato. 09.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La presentazione della gara – Ordini di rotazione – Le ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.34 Le gare incominceranno alle ore 10.00, si partirà con gli anelli. La finale al corpo libero, conprotagonista, inizierà alle ore 10.57. 09.32 Oggi si assegnano tre titoli: anelli, corpo libero maschile, volteggio maschile. L’Italia si stringe attorno aperin grande al quadrato. 09.30 Buongiorno e benvenuti alladelle Finali di Specialità alledi2021. La presentazione della gara – Ordini di rotazione – Le ...

