LIVE Ginnastica artistica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | VANESSA FERRARI ARGENTO! Magia epocale | sei immortale

(Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42 Attendiamo ora la cerimonia sul podio per gustarcicon l’argento al collo. Aspettiamo questo momento da Pechino 2008, alla quarta Olimpiade finalmente ci è riuscita, con un cuore da guerriera forgiata da mille battaglie. 11.41 Tra poco la premiazione e la cerimonia sul podio. Sventolerà il tricolore alle. Per una gara difemminile. Era successo solo una volta: Amsterdam 1928, argento nella gara a squadre di un’da pioniere. LEGGENDARIA! 11.39...

Beatricehorse_ : ERO IN UN LIVE DO GINNASTICA ARTISTICA,DA PARTE DI DUE INGLESI QUANTI COMPLIMENTI HA RICEVUTO VALENTINA MAMMA MIA.… - d0n0tl00katme : siamo live con la ginnastica - graxstyles : Eccoci live pure con la ginnastica #giochiolimpici - ImAWeirdoMister : RT @bloomjdb: Raga se volete seguire la ginnastica artistica vi mando una live di twitch che la sta trasmettendo, così potete seguire Vanes… - bloomjdb : Raga se volete seguire la ginnastica artistica vi mando una live di twitch che la sta trasmettendo, così potete seg… -

Diretta Vanessa Ferrari, finale corpo libero/ Video Streaming Olimpiadi Tokyo: via! Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA La presentazione della gara - Ordini di rotazione - Le avversarie di Vanessa Ferrari - Le dichiarazioni di Ferrari - Gli esercizi di Vanessa Buongiorno e benvenuti ...