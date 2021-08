LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca a Vanessa Ferrari! Caccia alla medaglia (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 10.36 Si preannuncia una finale serratissima e molto equilibrata. Vanessa Ferrari ha tutte le carte in regola per puntare al podio, si presenta col miglior punteggio di qualificazione e vuole sognare in grande. 10.34 Vanessa Ferrari si esibirà per quinta, dunque dovremmo vederla in pedana tra le 11.15 e le 11.20. Sarà Caccia alle medaglie, le pulsazioni del cuore iniziano a farsi sentire… 10.32 Ora la premiazione della gara agli anelli, poi alle 10.57 inizierà la Finale al corpo libero. 10.30 Yang Liu è il nuovo Campione Olimpico con 15.500! Il cinese ha avuto la meglio sul connazionale ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36 Si preannuncia una finale serratissima e molto equilibrata.Ferrari ha tutte le carte in regola per puntare al podio, si presenta col miglior punteggio di qualificazione e vuole sognare in grande. 10.34Ferrari si esibirà per quinta, dunque dovremmo vederla in pedana tra le 11.15 e le 11.20. Saràalle medaglie, le pulsazioni del cuore iniziano a farsi sentire… 10.32 Ora la premiazione della gara agli anelli, poi alle 10.57 inizierà la Finale al corpo libero. 10.30 Yang Liu è il nuovo Campione Olimpico con 15.500! Il cinese ha avuto la meglio sul connazionale ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vanessa Ferrari guerriera di Mameli, è la sfida campale al d… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vanessa Ferrari guerriera di Mameli è la sfida campale al des… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vanessa Ferrari guerriera di Mameli è la sfida campale al des… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 10 con altri 22 titoli in palio tra tiro a segno, ginnastica artistica, atletica, sollevament… - flamanc24 : RT @alexiasslazio: -