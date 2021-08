LIVE – Finale lancio del disco femminile con Daisy Osakue | atletica Tokyo 2020 DIRETTA

(Di lunedì 2 agosto 2021) Latestuale delladeldel, nella decima giornata di gare alle Olimpiadi di. Grande attesa per, che nelle semifinali ha fatto registrare il nuovo record italiano con 63.66 metri. Tutto pronto quindi all’Olympic Stadium della capitale giapponese, con la competizione che inizierà a partire dalle ore 13 italiane. Sportface vi fornirà aggiornamenti in tempo reale sul risultato della. COME VEDERE LAINIL ...

Advertising

Eurosport_IT : Vanessa, vai! Mettici tutta te stessa: siamo con te ?? Segui la finale del corpo libero LIVE su @discoveryplusIT ??… - Eurosport_IT : Forza Daniele e Paolo ?????? Segui LIVE Italia-Polonia, ottavi di finale di Beach volley, su @discoveryplusIT ???????… - fanpage : È RECORD ITALIANO! Strepitosa Daisy che vola in finale! ???? #tokyo2020 #olimpiaditipo #GiochiOlimpici - onvlysofi : RT @Eurosport_IT: Vanessa, vai! Mettici tutta te stessa: siamo con te ?? Segui la finale del corpo libero LIVE su @discoveryplusIT ??????? #T… - lyristria : Ora c'è live la finale di volteggio cioè la cosa che più mi terrorizza di tutte le discipline olimpiche. Fate attenzione!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Finale

Risultati Ciclismo su pista/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta: Italia, azzurri ok! COME SEGUIRE LA DIRETTALANCIO DISCO DAISY OSAKUE ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020 La diretta tv delladel ...Elisa Porcelluzzi) Risultati Ciclismo su pista/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta: Italia, azzurri ... Daisy Osakue direttalancio del disco Olimpiadi Tokyo 2020/ Caccia al podio! NICOLE DAZA ...Risultati atletica Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live di lunedì 2 agosto, con tante altre gare al via tra cui la finale maschile di salto in lungo.LIVE – La diretta testuale della finale del lancio del disco femminile, atletica Tokyo 2020: in gara anche Daisy Osakue ...