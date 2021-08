LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si parte! È il momento del quartetto femminile (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.01 Ora tocca alle azzurre: Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini, per andare al comando serve assolutamente migliorare il record italiano. 8.59 Berteau, Borras, Fortin e le Net le francesi: il crono conclusivo è di 4’12”511. Subito un ottimo tempo. 8.58 Ricordiamo che il regolamento dell’Inseguimento a squadre prevede questi abbinamenti dopo le qualifiche: la sesta squadra più veloce contro la settima; la quinta squadra più veloce contro l’ottava; la seconda squadra più veloce contro la terza; la squadra più veloce contro la quarta. Le vincitrici delle batterie 3 e 4 del primo ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.01 Ora tocca alle azzurre: Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini, per andare al comando serve assolutamente migliorare il record italiano. 8.59 Berteau, Borras, Fortin e le Net le francesi: il crono conclusivo è di 4’12”511. Subito un ottimo tempo. 8.58 Ricordiamo che il regolamento dell’Inseguimento a squadre prevede questi abbinamenti dopo le qualifiche: la sesta squadra più veloce contro la settima; la quinta squadra più veloce contro l’ottava; la seconda squadra più veloce contro la terza; la squadra più veloce contro la quarta. Le vincitrici delle batterie 3 e 4 del primo ...

