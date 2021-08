LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: record olimpico per Ganna e compagni! (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 Primo test per gli azzurri: Nuova Zelanda con Gate, Stewart, Gough e Kerby. 10.30 Filippo Ganna si scusa con i compagni, vista la sua accelerazione. In ogni caso prova eccezionale per gli azzurri. 10.28 DEVASTANTE Ganna, quasi stacca da ruota tutti i compagni. record italiano: 3’45”895, anche record olimpico. Italia che passa al comando! 10.26 Ora tocca a Filippo Ganna dopo una trenata paurosa di Milan: spettacolare l’Italia che sta sbriciolando il crono del Canada. 10.25 Eccellente il lancio di Lamon, ora ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.31 Primo test per gli azzurri: Nuova Zelanda con Gate, Stewart, Gough e Kerby. 10.30 Filipposi scusa con i compagni, vista la sua accelerazione. In ogni caso prova eccezionale per gli azzurri. 10.28 DEVASTANTE, quasi stacca da ruota tutti i compagni.italiano: 3’45”895, anche. Italia che passa al comando! 10.26 Ora tocca a Filippodopo una trenata paurosa di Milan: spettacolare l’Italia che sta sbriciolando il crono del Canada. 10.25 Eccellente il lancio di Lamon, ora ...

