LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: record italia per Ganna e compagni! Davanti la Danimarca (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53 In attesa di far ridisputare la prova all’Australia sale in pista la Gran Bretagna: Hayter, Clancy, Vernon e Wood. 10.49 Ora la giuria sta dando un’occhiata alla pista per vedere se c’è qualcosa da sistemare. 10.47 Clamorosa caduta per Porter, gli ha addirittura ceduto il manubrio e la bicicletta si è spezzata. L’Australia si rialza e potrà disputare nuovamente la prova. 10.43 Ora l’Australia: O’Brien, Welsford, Howard e Porter. 10.41 Vanno al comando i danesi, ma non fanno il vuoto! 3:45.014, solo otto decimi in meno degli azzurri. 10.36 Ora la squadra favoritissima per il ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.53 In attesa di far ridisputare la prova all’Australia sale inla Gran Bretagna: Hayter, Clancy, Vernon e Wood. 10.49 Ora la giuria sta dando un’occhiata allaper vedere se c’è qualcosa da sistemare. 10.47 Clamorosa caduta per Porter, gli ha addirittura ceduto il manubrio e la bicicletta si è spezzata. L’Australia si rialza e potrà disputare nuovamente la prova. 10.43 Ora l’Australia: O’Brien, Welsford, Howard e Porter. 10.41 Vanno al comando i danesi, ma non fanno il vuoto! 3:45.014, solo otto decimi in meno degli azzurri. 10.36 Ora la squadra favoritissima per il ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: record olimpico per Ganna e compagni! - #Ciclismo #pista… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: RECORD ITALIANO del quartetto femminile! La Germania fa il recor… - NoEdgeForUs : Qualcuno sa quale è il sito di live timing perché quello generale non ti fa seguire le gare secondo per secondo. Ti… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si parte! È il momento del quartetto femminile - #Ciclismo… - monicagcllerr : non io che ormai sto vedendo qualsiasi sport eccomi live con il ciclismo su pista -