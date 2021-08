LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: il momento di Filippo Ganna! Ottime azzurre, in semifinale per l’oro! (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.12 Ora la Germania con Reinhardt, Gross, Rohde e Weinstein. 10.11 Crono non irresistibile per i canadesi: 3:50.455, sicuramente in tanti faranno meglio. 10.07 Primi a partire i canadesi: de Haitre, Foley, Gee e Lamoureux. 10.05 Ora il momento più importante della giornata italiana: le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Gli azzurri puntano molto in alto. 10.03 La Germania sfiora il tempo della Cina: sarà sfida tra teutoniche e cinesi per la medaglia d’oro. Per il bronzo invece Olanda contro Comitato Olimpico Russo. Più tardi le finali. 10.01 Ora potrebbe arrivare la risposta ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.12 Ora la Germania con Reinhardt, Gross, Rohde e Weinstein. 10.11 Crono non irresistibile per i canadesi: 3:50.455, sicuramente in tanti faranno meglio. 10.07 Primi a partire i canadesi: de Haitre, Foley, Gee e Lamoureux. 10.05 Ora ilpiù importante della giornata italiana: le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Gli azzurri puntano molto in alto. 10.03 La Germania sfiora il tempo della Cina: sarà sfida tra teutoniche e cinesi per la medaglia d’oro. Per il bronzo invece Olanda contro Comitato Olimpico Russo. Più tardi le finali. 10.01 Ora potrebbe arrivare la risposta ...

