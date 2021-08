LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: obiettivo semifinale per gli azzurri (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.24 Si parte tra pochissimo dunque! Alle 9.30 locali, al Sea Forest Waterway cominciano le prime manche che termineranno alle 2.58 per quanto concerne il K1 200 metri femminile. 02.21 Nelle serie degli azzurri i primi due vanno in semifinale, gli altri ai quarti. In caso di passaggio ai quarti, i primi due andranno in semifinale. 02.19 Oggi sono in programma batterie e quarti di finale di K1 200 metri femminile, con Francesca Genzo, C2 1000 metri maschile, K1 1000 metri maschile, con Samuele Burgo, e K2 500 metri femminile. 02.17 In questa nottata italiana, a ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.24 Si parte tra pochissimo dunque! Alle 9.30 locali, al Sea Forest Waterway cominciano le prime manche che termineranno alle 2.58 per quanto concerne il K1 200 metri femminile. 02.21 Nelle serie deglii primi due vanno in, gli altri ai quarti. In caso di passaggio ai quarti, i primi due andranno in. 02.19 Oggi sono in programma batterie e quarti di finale di K1 200 metri femminile, con Francesca Genzo, C2 1000 metri maschile, K1 1000 metri maschile, con Samuele Burgo, e K2 500 metri femminile. 02.17 In questa nottata italiana, a ...

