LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Randazzo nei primi otto del lungo! Sabbatini in semifinale nei 1500, Kaddari avanti nei 200 (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.10: Al via nella sesta e penultima batteria dei 200 Vervaet (Bel), Thompson-Herah (Jam), Emmanuel (Can), Healy (Irl), 4.09: Echevarria, Masso, Tentoglou, Caceres, Montler, Randazzo, Hashioka, Harrison i finalisti del lungo 4.07: Tre i qualificati al momento alla finale del martello nel gruppo B: Nowicki (Polonia) con 79.78, Winkler (Usa) con 78.81, Henriksen (Nor) con 78.79 4.03: Grandissima Dalia Kaddari che è TERZA!!! Superata sul filo di lana nientemeno che la giamaicana Jackson. Vince la quinta batteria la bahamense Strachan in 22?76, secondo posto per la portoghese Bazolo in ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.10: Al via nella sesta e penultima batteria dei 200 Vervaet (Bel), Thompson-Herah (Jam), Emmanuel (Can), Healy (Irl), 4.09: Echevarria, Masso, Tentoglou, Caceres, Montler,, Hashioka, Harrison i finalisti del lungo 4.07: Tre i qualificati al momento alla finale del martello nel gruppo B: Nowicki (Polonia) con 79.78, Winkler (Usa) con 78.81, Henriksen (Nor) con 78.79 4.03: Grandissima Daliache è TERZA!!! Superata sul filo di lana nientemeno che la giamaicana Jackson. Vince la quinta batteria la bahamense Strachan in 22?76, secondo posto per la portoghese Bazolo in ...

