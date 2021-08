L’Italia di Simone Consonni firma il nuovo record italiano nell’inseguimento a squadre (Di lunedì 2 agosto 2021) Esordio olimpico sensazionale per Simone Consonni che ha aperto il programma del ciclismo su pista con il record italiano nell’inseguimento a squadre. Il 26enne di Brembate Sopra ha sfruttato al meglio le condizioni favorevoli presenti all’interno dell’Izu Velodrome conducendo il quartetto azzurro al nuovo primato nazionale. Schierato con Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon, il pistard bergamasco ha provato ad offrire il proprio contributo consentendo ai ragazzi di Marco Villa di incrementare progressivamente il proprio vantaggio. Decisive sono state però le ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 2 agosto 2021) Esordio olimpico sensazionale perche ha aperto il programma del ciclismo su pista con il. Il 26enne di Brembate Sopra ha sfruttato al meglio le condizioni favorevoli presenti all’interno dell’Izu Velodrome conducendo il quartetto azzurro alprimato nazionale. Schierato con Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon, il pistard bergamasco ha provato ad offrire il proprio contributo consentendo ai ragazzi di Marco Villa di incrementare progressivamente il proprio vantaggio. Decisive sono state però le ...

Advertising

killasvodka : RT @peppe_p_94: Avevo questo tweet tra le bozze perché un po' pesante però ci sta #ArtisticGymnastics Simone Biles: non parteciperò alle… - peppe_p_94 : Avevo questo tweet tra le bozze perché un po' pesante però ci sta #ArtisticGymnastics Simone Biles: non partecipe… - CosaInTendenza : Alle 08:01 Buongiorno Simone è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 10 Tweet in evidenza per… - simone_bern : RT @DarioBallini: Sono giorni che il quotidiano di Travaglio e Mario Adinolfi parlano del 'disastro Italia' alle Olimpiadi. Una granitica… - ZzuCicciu : RT @DomaniGiornale: ??ESCLUSIVO #Leonardo, il nostro colosso degli armamenti guidato da Alessandro #Profumo, qualche giorno fa ha assunto Si… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia Simone L’Italia di Simone Consonni firma il nuovo record italiano nell’inseguimento a squadre BergamoNews