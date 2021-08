Lino Guanciale “Non Svegliate Lo Spettatore” a Montorio FOTO e VIDEO. L’appello finale “Il teatro è un luogo sicuro” (Di lunedì 2 agosto 2021) Lino Guanciale "Non Svegliate Lo Spettatore" a Montorio al Vomano FOTO e ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 2 agosto 2021)"NonLo" aal Vomanoe ...

Advertising

sacrofano19 : RT @AlbertoFuschi: L’arte dell’improvvisazione. Ieri a Montorio in Abruzzo, il forte vento ha infastidito alcuni tratti dello spettacolo, è… - tiziana_oggiano : RT @AlbertoFuschi: L’arte dell’improvvisazione. Ieri a Montorio in Abruzzo, il forte vento ha infastidito alcuni tratti dello spettacolo, è… - Roberta_ls18 : RT @AlbertoFuschi: L’arte dell’improvvisazione. Ieri a Montorio in Abruzzo, il forte vento ha infastidito alcuni tratti dello spettacolo, è… - verzelettielena : RT @AlbertoFuschi: Vi lascio qualche secondo di uno dei momenti più belli ?? Anche questa sera uno straordinario Lino Guanciale nel ricordo… - MerderShip : RT @AlbertoFuschi: L’arte dell’improvvisazione. Ieri a Montorio in Abruzzo, il forte vento ha infastidito alcuni tratti dello spettacolo, è… -