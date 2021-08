Libretto pensione INPS pensionati scuola 2021: come scaricarlo (Di lunedì 2 agosto 2021) I pensionati scuola 2021, dopo aver scaricato il mod.SM 5007 (determina concessione pensione),possono presumibilmente dal 12/08/2021 scaricare con PIN INPS o SPID il loro "CERTIFICATO DI pensione" (comunemente detto "Libretto DI pensione"). Nell'allegata scheda del Prof. Renzo Boninsegna (Snals Verona) viene descritto il percorso per scaricare tale certificato e viene spiegato il significato dei codici riportati in tale documento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 agosto 2021) I, dopo aver scaricato il mod.SM 5007 (determina concessione),possono presumibilmente dal 12/08/scaricare con PINo SPID il loro "CERTIFICATO DI" (comunemente detto "DI"). Nell'allegata scheda del Prof. Renzo Boninsegna (Snals Verona) viene descritto il percorso per scaricare tale certificato e viene spiegato il significato dei codici riportati in tale documento. L'articolo .

