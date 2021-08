Letizia di Spagna meravigliosa | gonna blu con spacco vertiginoso e scarpe d’oro

Leggi su dilei

(Di lunedì 2 agosto 2021)diricompare in pubblico dopo una settimana senza eventi ufficiali e lascia letteralmente senza fiato con un look blu navy in seta, dalle forme morbide che accarezzando la silhouette di Sua Maestà, e dallointrigante che ne svela le gambe dall’abbronzatura perfetta. Per non parlare delle sue favolose slingback dorate.e Felipe disono già a Palma di Maiorca con le figlie Leonor e Sofia, dove abitualmente trascorrono le loro vacanze estive. In questo periodo, alternano gli eventi pubblici con giorni di riposo. Così mentre il Re si sta preparando alla tradizionale regata ...