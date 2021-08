L' estate d' oro dello sport italiano che ora va aiutato a non morire

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è stato velocissimo a comporre il numero del cellulare del numero uno del Coni, Giovanni Malagò, per farsi passare il fresco re dei 100 metri Marcell Jacobs. Giusto. C'era la necessità di un segnale di presenza per dire all'uomo più veloce della terra e a Gianmarco Tamberi, freschissimo oro nel salto in alto, che l'Italia intera era letteralmente impazzita d'orgoglio per le loro imprese sulla pista di Tokyo. Draghi ha capito e colto l'attimo, così come Sergio Mattarella è stato iconico nell'accompagnare il trionfo della nazionale di Mancini a Wembley nell'Europeo che sembra lontano una vita e, invece, è stato solo la porta d'ingresso ...