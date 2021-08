Lerner, il tweet delirante su Jacobs è uno sfregio alla festa italiana. Il web lo massacra (Di lunedì 2 agosto 2021) Come rovinare un momento magico italiano. Gad Lerner riesce a prendersi insulti anche in una serata memorabile per l’atletica azzurra. Se lo è cercato: anziché esultare e basta per i nostri due ori, mette su con un tweet una meschina polemica politica. Ma stavolta inciampa su Marcell Jacobs: “Marcell #Jacobs un grande bresciano (alla faccia di chi so io)”, scrive sul social. Crede di essere simpatico, di essere apprezzato? Accade per Lerner tutto il contrario, il web lo fa nero. Il tweet è delirante. Ed è proprio lui infatti a beccarsi l’epiteto di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) Come rovinare un momento magico italiano. Gadriesce a prendersi insulti anche in una serata memorabile per l’atletica azzurra. Se lo è cercato: anziché esultare e basta per i nostri due ori, mette su con ununa meschina polemica politica. Ma stavolta inciampa su Marcell: “Marcell #un grande bresciano (faccia di chi so io)”, scrive sul social. Crede di essere simpatico, di essere apprezzato? Accade pertutto il contrario, il web lo fa nero. Il. Ed è proprio lui infatti a beccarsi l’epiteto di ...

Advertising

Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - Sara73829178 : RT @ChiodiDonatella: GAD #LERNER: MI SI NOTA DI PIÙ SE DICO CHE #JACOBS È #BRESCIANO O SE DICO CHE #SALVINI E #MELONI ROSICANO? Le ha det… - Fusto2015Giusy : RT @Storace: Corsivo/ Il vecchio vizio della demonizzazione non gli passa mai #GadLerner - robicosta57 : @nelloscavo @radiosilvana @poliziadistato E il tweet di Gad Lerner cosa meriterebbe? - MagiFausto : RT @Rinaldi_euro: Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo -