(Di lunedì 2 agosto 2021) E' cambiato l'allenatore: Christophe Galtier ha firmato per il Nizza , è andato via, ha rinunciato alla Champions . Ha salutato tutti dopo la festa per il titolo, che ilnon vinceva dal 2011, ...

Advertising

stefanochioffi : Leo Jardim, l’erede di Maignan regala la Supercoppa al Lille - sportli26181512 : Leo Jardim, l’erede di Maignan regala la Supercoppa al Lille: Il portiere brasiliano, 26 anni, ex Gremio e Boavista… - puigisismo : Mamma mia che rilancio stava facendo Leo Jardim. Eh ma Mike -

Ultime Notizie dalla rete : Leo Jardim

Corriere dello Sport

Così come c'è un nuovo portiere,, scelto per sostituire Mike Maignan , erede di Gigio Donnarumma nel Milan . Problemi di bilancio, debiti da ripianare, spese da tagliare: inevitabile ...AMMONITI: 30' Kehrer (P), 52' Diallo (P), 78' Luiz Araujo (L), 84' Draxler (P), 92'(L), 93' Danilo Pereira (P) ( Getty Images) tutte le notizie di psg lilla Leggi i commenti Calcio estero:...La partita Lille - PSG del ° agosto 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della gara valida per la Supercoppa francese ...