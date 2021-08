Le star vanno in vacanza! Cosa indossa Beatrice Valli? Un abito cut out! (Di lunedì 2 agosto 2021) Anche le star vanno in vacanza, e sapete quali outfit da sogno sfoggiano? Stile e tendenze sono assicurati! La protagonista della guida di stile “in vacanza” di oggi è…Beatrice Valli, e il suo abito rosa cut out! Ogni volta che apriamo i social media vediamo foto su foto, su post, su storie IG delle nostre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 2 agosto 2021) Anche lein vacanza, e sapete quali outfit da sogno sfoggiano? Stile e tendenze sono assicurati! La protagonista della guida di stile “in vacanza” di oggi è…, e il suorosa cutOgni volta che apriamo i social media vediamo foto su foto, su post, su storie IG delle nostre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

colecisti : Ma io li amo quando vanno in costiera le star perdono completamente il senno - Claudio70720609 : RT @F0LLI4: se vanno all’evento di luisaviaroma oltre al fatto che cacceranno fuori outfit pazzeschi e al fatto che saranno presenti a un e… - crepldilio : @enricoruggeri star a perder tempo a giustificarsi con chi fa alcune dichiarazioni non vale proprio la pena. Non vi… - itsforhys : @stellifernox Vero, infatti ho visto 9-1-1 su D+ e sto aspettando che mettano 9-1-1 lone star. Spero davvero che la… - loveyoumore968 : @cryfarci Ma poi va proprio nella zona in cui vanno sempre tutti gli altri vip, lì sono abituati a star molto più famose di lui ?? -