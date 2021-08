Le regioni a rischio zona gialla: cosa potrebbe cambiare dopo Ferragosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Italia in zona bianca fino a Ferragosto e poi si vedrà: così aveva lasciato intendere il Governo a luglio e così effettivamente è stato. Mancano ormai due settimane scarse alla metà del mese e tutte le regioni di Italia fanno ancora parte della zona più a basso rischio di contagio e con minori restrizioni. Ma i numeri dei nuovi contagi da Covid stanno aumentando e, con tutta probabilità, per dopo Ferragosto alcune regioni finiranno nuovamente per essere inserite in zona gialla. Un declassamento, dunque, in vista della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 agosto 2021) Italia inbianca fino ae poi si vedrà: così aveva lasciato intendere il Governo a luglio e così effettivamente è stato. Mancano ormai due settimane scarse alla metà del mese e tutte ledi Italia fanno ancora parte dellapiù a bassodi contagio e con minori restrizioni. Ma i numeri dei nuovi contagi da Covid stanno aumentando e, con tutta probabilità, peralcunefiniranno nuovamente per essere inserite in. Un declassamento, dunque, in vista della ...

