Le prime parole di Gonzalez | “Ho molta voglia di rappresentare la Fiorentina | darò tutto per questa maglia”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il neo acquisto Viola, Nicoè arrivato a Firenze. L’attaccante classe ’98, vincitore con l’Argentina della Copa America, non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura nel club toscano. Queste le sueda giocatore della: “Sono molto felice di arrivare a Firenze. Sono impaziente, hodi far parte di questo club e di conoscere i miei nuovi compagni, dila, che è una cosa che mi entusiasma e che desideravo da tanto. Cercherò di sfruttarepossibilità e di ...

Queste le prime parole di Nico Gonzalez, nuovo giocatore della Fiorentina, intervistato dal sito ufficiale durante il viaggio che lo ha portato a Firenze: "Sono stato in Argentina con la mia famiglia, sono molto contento di essere a Firenze, sono impaziente di iniziare e conoscere i miei compagni e di far parte di questo club. Era quello che desideravo ed ora che sono qui voglio sfruttare questa opportunità."