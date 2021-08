Le immagini del trionfo di Jacobs e Tamberi? Online sono sparite, che disastro della Rai: rabbia e sconcerto (Di lunedì 2 agosto 2021) Che fine hanno fatto le immagini delle Olimpiadi Rai sullo smartphone? Solo ieri, domenica 1 agosto, il giorno del trionfo storico per l'Italia, il telecronista di Tokyo 2020 Franco Bragagna - dopo i trionfi, pazzesci di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs - ha urlato lasciando tutti senza fiato. E' giusto così: si tratta di immagini vere e che lasciano il segno a Tokyo 2020. Ma quelle immagini storiche sui social non ci sono: nessuna traccia. Il motivo? La Rai ha acquisito solo i diritti per la trasmissione in tv. Quindi zero sui social. Eppure, nell'era ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Che fine hanno fatto ledelle Olimpiadi Rai sullo smartphone? Solo ieri, domenica 1 agosto, il giorno delstorico per l'Italia, il telecronista di Tokyo 2020 Franco Bragagna - dopo i trionfi, pazzesci di Gianmarcoe Marcell- ha urlato lasciando tutti senza fiato. E' giusto così: si tratta divere e che lasciano il segno a Tokyo 2020. Ma quellestoriche sui social non ci: nessuna traccia. Il motivo? La Rai ha acquisito solo i diritti per la trasmissione in tv. Quindi zero sui social. Eppure, nell'era ...

