Le braccia ad X della lanciatrice del peso in solidarietà con la comunità LGBTQ+: ora rischia sanzioni (Di lunedì 2 agosto 2021) La lanciatrice del peso statunitense Raven Saunders rischia un’azione disciplinare e una sanzione per la protesta messa in scena sul podio olimpico di Tokyo 2020. La venticinquenne atleta afroamericana ha incrociato le braccia a “X” durante la cerimonia di premiazione di domenica allo Stadio Olimpico dopo aver vinto la medaglia argento davanti alla fuoriclasse neozelandese Valerie Adams (bronzo) e dietro alla cinese Gong Lijiao (oro). Saunders, attiva sostenitrice dei diritti LGBTQ+, ha affermato di aver compiuto il suo gesto «in solidarietà con gli oppressi» e di voler rappresentare «le ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) Ladelstatunitense Raven Saundersun’azione disciplinare e una sanzione per la protesta messa in scena sul podio olimpico di Tokyo 2020. La venticinquenne atleta afroamericana ha incrociato lea “X” durante la cerimonia di premiazione di domenica allo Stadio Olimpico dopo aver vinto la medaglia argento davanti alla fuoriclasse neozelandese Valerie Adams (bronzo) e dietro alla cinese Gong Lijiao (oro). Saunders, attiva sostenitrice dei diritti, ha affermato di aver compiuto il suo gesto «incon gli oppressi» e di voler rappresentare «le ...

