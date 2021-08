Lazio, i convocati per il ritiro di Marienfeld (Di lunedì 2 agosto 2021) Marienfeld - La Lazio scalda i motori per la nuova stagione. Dopo Auronzo, la squadra si allenerà sino al 7 agosto in Germania, a Marienfeld. In mattinata il viaggio verso Dortmund in aereo, poi con ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021)- Lascalda i motori per la nuova stagione. Dopo Auronzo, la squadra si allenerà sino al 7 agosto in Germania, a. In mattinata il viaggio verso Dortmund in aereo, poi con ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, i convocati per il ritiro di Marienfeld: Sarri ha tagliati alcuni giocatori: punta a lavorare con un gruppo… - albdeg : RT @Solo_La_Lazio: ?? I convocati di mister Sarri ?? Fares rimasto a Roma ?? La lista - Solo_La_Lazio : ?? I convocati di mister Sarri ?? Fares rimasto a Roma ?? La lista - LALAZIOMIA : Lazio, i convocati per il ritiro di Marienfeld - lazio24h : Lazio, i convocati per il ritiro di Marienfeld: out in 6 rispetto ad Auronzo -