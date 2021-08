Lazio - Brekalo, il ds del Wolfsburg: "Aspettiamo offerte" (Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA - C'è anche Josip Brekalo nella lista di mercato della Lazio. Igli Tare cerca l'ala per far decollare il 4 - 3 - 3 di Maurizio Sarri. In attesa di conoscere il futuro di Joaquin Correa, che ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA - C'è anche Josipnella lista di mercato della. Igli Tare cerca l'ala per far decollare il 4 - 3 - 3 di Maurizio Sarri. In attesa di conoscere il futuro di Joaquin Correa, che ...

