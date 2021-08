Lavoro: via libera UE a decontribuzione turismo, commercio, spettacolo (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Semaforo verde della Commissione europea alla decontribuzione dei settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio e del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Lo rende noto il Ministero del Lavoro. “A seguito di un’intensa interlocuzione con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e grazie al supporto della Rappresentanza italiana a Bruxelles, la Commissione europea ha approvato, ai sensi della normativa UE in materia di aiuti di Stato – spiega il ministero – l’esonero contributivo previsto dal decreto-legge Sostegni-bis in favore dei ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Semaforo verde della Commissione europea alladei settori del, degli stabilimenti termali, dele del settore creativo, culturale e dello. Lo rende noto il Ministero del. “A seguito di un’intensa interlocuzione con il ministero dele delle politiche sociali e grazie al supporto della Rappresentanza italiana a Bruxelles, la Commissione europea ha approvato, ai sensi della normativa UE in materia di aiuti di Stato – spiega il ministero – l’esonero contributivo previsto dal decreto-legge Sostegni-bis in favore dei ...

Advertising

Corriere : «Da lunedì non venga più al lavoro»: azienda licenzia lavoratori via WhatsApp di sabato - emergenzavvf : #Vigilidelfuoco al lavoro da stamattina alle 8 per l’#incendio in un deposito di materiali edili in via Villafranca… - ciropellegrino : Grafica Veneta, l’azienda che non trovava operai ora è sotto inchiesta per sfruttamento del lavoro - DividendProfit : Lavoro: via libera UE a decontribuzione turismo, commercio, spettacolo - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: #Vigilidelfuoco al lavoro da stamattina alle 8 per l’#incendio in un deposito di materiali edili in via Villafranca, a #T… -