Lavoro, Si Cobas: "La multinazionale Logista chiude sito di Bologna: lavoratori avvisati via WhatsApp 36 ore prima" (Di lunedì 2 agosto 2021) Logista, la multinazionale monopolista nella distribuzione del tabacco, ha deciso di chiudere il sito di Bologna e ha avvisato i lavoratori con un messaggio WhatsApp inviato la sera di sabato 31 luglio: "Da lunedì 2 agosto lei sarà dispensato dall'attività lavorativa. Cordiali Saluti". Trentasei ore di preavviso, dunque. Via messaggio, stavolta, ma la vicenda ricorda il caso della multinazionale britannica Gkn che ha informato via mail i suoi 422 dipendenti di aver avviato la procedura di licenziamento. La notizia arriva dal sindacato Si Cobas.

