Laureati in SFP: in GPS punteggio aggiuntivo equivalente a 5 anni di servizio, per concorso straordinario ulteriori tre anni. Lettera (Di lunedì 2 agosto 2021) inviata da Alberto Roattino - Ai nuovi Laureati in Scienze della formazione primaria, nelle graduatoria GPS prima fascia, viene riconosciuto un punteggio equivalente a 5 anni di servizio, ma poi vengono fortemente penalizzati con la richiesta aggiuntiva di ulteriori tre anni di servizio nel concorso straordinario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 agosto 2021) inviata da Alberto Roattino - Ai nuoviin Scienze della formazione primaria, nelle graduatoria GPS prima fascia, viene riconosciuto una 5di, ma poi vengono fortemente penalizzati con la richiesta aggiuntiva ditredinel. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Laureati in SFP: in GPS punteggio aggiuntivo equivalente a 5 anni di servizio, per concorso straordinario ulteriori… -