Latina, 12 nuovi contagi in provincia: 1 decesso a Terracina (Di lunedì 2 agosto 2021) In provincia di Latina, nelle ultime 24 ore, si registrano 12 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre si registra un decesso a Terracina. Ecco il dove si sono registrati i nuovi contagi Comune per Comune: Aprilia (2 contagi); Cori (2 contagi); Formia (3 contagi); Latina (1 contagio); Minturno (3 contagi); Sabaudia (1 contagio); Terracina (1 decesso). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) Indi, nelle ultime 24 ore, si registrano 12casi positivi al Covid-19. Inoltre si registra un. Ecco il dove si sono registrati iComune per Comune: Aprilia (2); Cori (2); Formia (3);(1o); Minturno (3); Sabaudia (1o);(1). su Il Corriere della Città.

