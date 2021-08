L’Arte come azione e creazione (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Golfo di Napoli che si apre all'orizzonte, i profumi del mediterraneo e la sagoma del Vesuvio che si profila alle spalle: in questa meravigliosa cornice, all'interno delle storiche mura di Castel dell'Ovo, uno dei simboli della città partenopea, è stata inaugurata il 22 luglio scorso la mostra L'Arte come azione e Creazione, una serie di opere nate dall'estro creativo degli studenti dell'Accademia della Moda di Napoli che, seguendo le linee guida definite in collaborazione con il gruppo Marzotto, hanno creato vere e proprie opere d'arte innovative e visionarie, in bilico tra arte e moda. L'evento in realtà è il ... Leggi su panorama (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Golfo di Napoli che si apre all'orizzonte, i profumi del mediterraneo e la sagoma del Vesuvio che si profila alle spalle: in questa meravigliosa cornice, all'interno delle storiche mura di Castel dell'Ovo, uno dei simboli della città partenopea, è stata inaugurata il 22 luglio scorso la mostra L'Artee Cre, una serie di opere nate dall'estro creativo degli studenti dell'Accademia della Moda di Napoli che, seguendo le linee guida definite in collaborcon il gruppo Marzotto, hanno creato vere e proprie opere d'arte innovative e visionarie, in bilico tra arte e moda. L'evento in realtà è il ...

