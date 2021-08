L’argento di Vanessa Ferrari a Tokyo 2020 vale tutti gli ori del mondo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 agosto 2021) Chissà selaverà via tutto o lascerà l’ultimo segno sulla pelle. Forse entrambe, perché no: i cerchi olimpici e le tre edizioni maledette – Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 –se li era addirittura tatuati, come a mettere fiato sul collo, voglia di lasciarli alle spalle dopo quattordici anni di calvari fisici, batoste dalle giurie, quarti posti beffa. L’ostinazione in comune con Jacobs e Tamberi: aveva pensato anche al ritiro ein fondo l’avrebbero capita. Aperò tutto è finito davvero alle spalle, perché è arrivata finalmente la medaglia ...