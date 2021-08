Lago di Campotosto si ripete l'esperienza di Bollani del 2020 con Ludovico Einaudi (Di lunedì 2 agosto 2021) L'Aquila - Sarà il crepuscolo a illuminare il concerto di Ludovico Einaudi, su una pedana galleggiante, sul Lago Di Campotosto martedì 3 agosto alle 18. È l'evento più atteso dell'estate il concerto di Abruzzo dal Vivo sul Lago di Campotosto, dopo il concerto-esperienza di Bollani dell'anno scorso nella stessa forma, che ha cambiato la percezione di quel luogo. Sono previste mille persone assisteranno al concerto di Einaudi inserito nel suo Summer Tour, unica data in Abruzzo, già sold out, dopo pochi giorni dall'apertura della ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 2 agosto 2021) L'Aquila - Sarà il crepuscolo a illuminare il concerto di, su una pedana galleggiante, sulDimartedì 3 agosto alle 18. È l'evento più atteso dell'estate il concerto di Abruzzo dal Vivo suldi, dopo il concerto-didell'anno scorso nella stessa forma, che ha cambiato la percezione di quel luogo. Sono previste mille persone assisteranno al concerto diinserito nel suo Summer Tour, unica data in Abruzzo, già sold out, dopo pochi giorni dall'apertura della ...

