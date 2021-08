“La verità è venuta fuori”. George Clooney e Amal, prima la voce e poi la brutta notizia. Fan delusi (Di lunedì 2 agosto 2021) Doccia fredda per i milioni di fan di George Clooney e Amal Alamuddin. Sono loro stessi ad averlo dichiarato alla stampa: non aspettano il terzo figlio. Come ricorderete, la notizia in pochi giorni ha fatto il giro del mondo, secondo cui l’avvocato specializzato in diritti umani sarebbe di nuovo in dolce attesa, ma pare non ci sia nulla di vero. A diffondere la fake new è stato il Daily Mail. Poche volte i tabloid si sbagliano in questi casi, ma forse stavolta ha fatto affidamento su una fonte errata. George Clooney e Amal Alamuddin ci hanno messo un po’ ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Doccia fredda per i milioni di fan diAlamuddin. Sono loro stessi ad averlo dichiarato alla stampa: non aspettano il terzo figlio. Come ricorderete, lain pochi giorni ha fatto il giro del mondo, secondo cui l’avvocato specializzato in diritti umani sarebbe di nuovo in dolce attesa, ma pare non ci sia nulla di vero. A diffondere la fake new è stato il Daily Mail. Poche volte i tabloid si sbagliano in questi casi, ma forse stavolta ha fatto affidamento su una fonte errata.Alamuddin ci hanno messo un po’ ...

