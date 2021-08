La vergognosa accusa a Jacobs: 'Chi è? E se fosse dopato?' (Di lunedì 2 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Il primo agosto 2021 resterà una data fissa nella memoria e nella storia dello sport italiano. Il trionfo di Marcell Jacobs, nuovo re dei 100 metri con quel 9''80 che ha portato l'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Il primo agosto 2021 resterà una data fissa nella memoria e nella storia dello sport italiano. Il trionfo di Marcell, nuovo re dei 100 metri con quel 9''80 che ha portato l'...

La vergognosa accusa a Jacobs: 'Chi è? E se fosse dopato?' TOKYO (Giappone) - Il primo agosto 2021 resterà una data fissa nella memoria e nella storia dello sport italiano. Il trionfo di Marcell Jacobs, nuovo re dei 100 metri con quel 9''80 che ha portato l'...

Tokyo 2020, la vergognosa accusa dall'Inghilterra a Marcell Jacobs: "Arriva qui e corre in 9,80? Forse..." A neanche 24 ore di distanza dall'epica vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, c'è già chi alimenta sospetti in malafede, senza alcun tipo di prova. Il tempo impiegato ...

La vergognosa accusa a Jacobs: "Chi è? E se fosse dopato?" Corriere dello Sport.it "Campioni imbroglioni...". Il vergognoso processo a Jacobs Il Washington Post e il Times mettono sotto accusa l'atleta azzurro con allusioni di presunto doping Mentre l'Italia e le Olimpiadi di Tokyo hanno trovato la nuova stella di Marcell Jacobs, dagli Stat ...

