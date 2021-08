La stessa paura accomuna chi indossa la mascherina nel deserto e chi elude il vaccino (Di lunedì 2 agosto 2021) Così a quello che per timore del virus si tiene su la mascherina mentre sta solo nel mezzo di niente a duemila metri d’altitudine, come a quello che per timore dell’effetto collaterale non si vaccina, farei la stessa domanda: «Ma di che hai paura, alla fine? Guarda che il peggio che ti capita è che muori». L’uno e l’altro avrebbero diritto di rispondermi che fino a prova contraria la loro vita è loro, non mia, e a decidere quanto valga sono loro, non io. Risposte indiscutibili l’una e l’altra. Ma senza scomodare la retorica, effettivamente inascoltabile, sul dovere di proteggere i terzi (quello che forse non giustifica la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 2 agosto 2021) Così a quello che per timore del virus si tiene su lamentre sta solo nel mezzo di niente a duemila metri d’altitudine, come a quello che per timore dell’effetto collaterale non si vaccina, farei ladomanda: «Ma di che hai, alla fine? Guarda che il peggio che ti capita è che muori». L’uno e l’altro avrebbero diritto di rispondermi che fino a prova contraria la loro vita è loro, non mia, e a decidere quanto valga sono loro, non io. Risposte indiscutibili l’una e l’altra. Ma senza scomodare la retorica, effettivamente inascoltabile, sul dovere di proteggere i terzi (quello che forse non giustifica la ...

