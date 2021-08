La Spezia | recuperato turista aggrappato al muraglione della ferrovia

(Di lunedì 2 agosto 2021) LA– Nella notte tra l’1 e il 2 agosto, i Vigili del Fuoco de Lasono stati impegnati nella ricerca di una persona scomparsa nel tratto di costa davanti a Corniglia, alle 5 terre. L’allarme è scattato quando unche si trovava alla stazione FS di Corniglia ha chiamato il NUE (Numero Unico Emergenze) per riferire che sentiva una richiesta di aiuto in mare. Sul posto è intervenuto anche il personalecapitaneria di porto per il coordinamento delle operazioni e i carabinieri. Dopo piu’ di due ore di ricerche lungo tutta la costa, rese particolarmente complicate dal mare molto mosso, il disperso, un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spezia recuperato

Città della Spezia

... in località Travo, nel comune di Carro (La). "L'obiettivo è quello di non far morire l'... Il mulino vienedopo mezzo secolo di abbandono, con le macine che torneranno a produrre ...... in localita' Travo, nel comune di Carro (La). 'L'obiettivo e' quello di non far morire l'... Il mulino vienedopo mezzo secolo di abbandono, con le macine che torneranno a produrre ...LA SPEZIA - Nella notte tra l’1 e il 2 agosto, i Vigili del Fuoco de La Spezia sono stati impegnati nella ricerca di una persona scomparsa nel tratto di ...In Val di Vara un mulino ad acqua del Settecento sta per tornare in funzione. Dopo 50 anni le macine riprenderanno a produrre farina di castagne e di grano. (ANSA) ...