La scrittrice-giardiniera Pia Pera invitava i suoi lettori a oziare sotto le fronde in estate Lo ricorda il vincitore del premio Strega | Emanuele Trevi nel suo romanzo Due vite

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 agosto 2021) Serena Dandini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Luglio, col bene che ti voglio… vedrai non finirà… là, là, là, là…» si cantava nelle spiagge affollate dell’era pre-Covid. Luglio è finito, i bagnasciuga sono intasati come allora ma non serpeggia più la paura d’incontrare la medusa fluorescente che da ragazzini, una volta catturata, sezionavamo con i bastoncini appuntiti per scoprire dove nascondesse il veleno. Piuttosto circola il timore di incappare nella variante Delta che pare sia solo una delle infinite mutazioni di questo maledetto virus che, ci dicono, potrebbe arrivare fino all’opzione zeta e ricominciare da capo. Chi ha scelto la campagna si sente più tranquillo e ...