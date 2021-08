La prova regina dell’italianità assoluta di Jacobs: parla l’inglese (quasi) come Renzi – Il video (Di lunedì 2 agosto 2021) L’italianissimo Marcell Jacobs, vincitore di una storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è nato a El Paso in Texas da padre americano e da madre di Desenzano del Garda. Ciò nonostante, da qualche giorno i quotidiano sostengono che il più grande campione di atletica che abbia mai corso sotto la bandiera italiana non sappia l’inglese. Il che è vero a metà, come possiamo ammirare da questo spezzone d’intervista dopo la vittoria nei 100 metri piani: in realtà Jacobs non è certo completamente digiuno con la lingua del padre. Ma di certo c’è ancora qualcosa (o forse più di qualcosa) da migliorare. ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) L’italianissimo Marcell, vincitore di una storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è nato a El Paso in Texas da padre americano e da madre di Desenzano del Garda. Ciò nonostante, da qualche giorno i quotidiano sostengono che il più grande campione di atletica che abbia mai corso sotto la bandiera italiana non sappia. Il che è vero a metà,possiamo ammirare da questo spezzone d’intervista dopo la vittoria nei 100 metri piani: in realtànon è certo completamente digiuno con la lingua del padre. Ma di certo c’è ancora qualcosa (o forse più di qualcosa) da migliorare. ...

Advertising

ConcettaCervone : RT @PierluigiBiondi: ???? #Italia vince per la prima volta l'oro nella prova regina delle #olimpiadi, i 100 metri. #Jacobs riscrive la storia… - Derfel19 : @_cristiano73 Ragazzi Tamberi oro storico, ma JACOBS è leggenda! Prima volta nella storia in finale e oro con tempo… - previus73 : RT @PierluigiBiondi: ???? #Italia vince per la prima volta l'oro nella prova regina delle #olimpiadi, i 100 metri. #Jacobs riscrive la storia… - cristiana2c : RT @PierluigiBiondi: ???? #Italia vince per la prima volta l'oro nella prova regina delle #olimpiadi, i 100 metri. #Jacobs riscrive la storia… - marialetizianal : RT @PierluigiBiondi: ???? #Italia vince per la prima volta l'oro nella prova regina delle #olimpiadi, i 100 metri. #Jacobs riscrive la storia… -